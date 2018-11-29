شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «الهجرة» على قبول الطعن المقدم بوقف حكم الإعدام بقضية «أبوالقاسم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة العدل السعودية قبول الطعن المقدم بوقف حكم الإعـدام في قضية المهندس المصري علي أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام، وإعادة فتح قضيته ومحاكمته من جديد، حيث قامت المحكمة العليا بإرجاع أوراقه لمحكمة الاستئناف، التي بدورها أعادته للمحكمة الجزائية لإعادة محاكمته من جديد.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد تواصلت بالنائب العام المصري ونقيب المهندسين وسفير الممكلة العربية السعودية في مصر للنظر في أمر القضية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن شكرها للسفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبدالحميد، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والنائب العام المصري المستشار نبيل صادق، لجهودهم الكبيرة واهتمامهم بمتابعة قضية المهندس المصري على أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية.

جدير بالذكر أن زوجة المواطن المصري المهندس على عبدالوارث عبدالقادر أبوالقاسم، والمحكوم عليه بالإعدام داخل المملكة العربية السعودية، المتهم بإدخال وترويج المخدرات قد تواصلت مع الوزارة وناشدتها بالتدخل لإيجاد حل للقضية.