شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه برفع القمامة من شوارع بولاق الدكرور وأرض اللواء وفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بسرعة رفع المخلفات الموجودة بشارع المساكن ببولاق الدكرور وأرض اللواء بالعجوزة ومنطقة كعبيش بفيصل، مع تكليف مسئولى الهيئة بالمرور الدورى على المنطقة لرفع أى مخلفات منها اولاً بأول منعاً لتراكمها مرة أخرى . جاء ذلك استجابة لشكاوى أهالى شارع المساكن ببولاق الدكرور وأرض اللواء بالعجوزة ومنطقة كعابيش فى فيصل، بشأن انتشار القمامة التى تلقتها محافظة الجيزة.

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