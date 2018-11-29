شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة "القومى للمرأة" تغادر إلى بوركينا فاسو للمشاركة بالمؤتمر الوزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة مصر اليوم متوجهة الى دولة بوركينا فاسو ضمن وفد رسمي يمثل جمهورية مصر العربية في حضور فعاليات الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول "دور المرأة في التنمية في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي "تحت شعار " تمكين المرأة في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي :التحديات والآفاق المستقبلية" والمنعقد في واجادوجو بدولة بوركينا فاسو يومى 30 نوفمبر-1ديسمبر 2018 ، بمشاركة عدد كبير من الوزراء المكلفين بقضايا تنمية المرأة من اعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالإضافة الى المؤسسات الدولية والاقليمية .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي ان المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في التنمية في الدول الاعضاء يسعى الى إتاحة الفرصة للدول الاعضاء والمؤسسات الشريكة لمناقشة ما تم تحقيقه من انجازات بخصوص قضايا المرأة وتفعيل خطة عمل منظمة التعاون الاسلامي للنهوض بالمرأة وكذلك السياسات المتعلقة بالجنسين في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ، كما يهدف الى ايجاد حلول لكسر المعيقات والتحديات الرئيسة التى تواجه المرأة في الدول الأعضاء ، كما سيتيح المؤتمر الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعارف بما يمكنهم من التوصل الى توصيات محددة بخصوص تفعيل خطة عمل منظمة التعاون الاسلامى للنهوض بالمرأة.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاسلامي تأسست عام 1969 وتعتبر واحدة من أكبر المنظمات الدولية الحكومية في العالم وتضم في عضويتها (57) دولة وتسعى إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء.

وتعتبر منظمة تنمية المرأة منظمة تابعة لمنظمة التعاون الاسلامي تم انشاؤها بموجب القرار 4/36 ومقرها جمهورية مصر العربية.

وكان المجلس قد وقع مذكرة تفاهم مع الجانب البوركيني من اجل زياده التعاون بين البلدين في مجال خدمة المراة