شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 10 أبراج مخالفة مطلة على كورنيش النيل بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عمليات إزالة 10 أبراج مخالفة مطلة على كورنيش النيل بحى الوراق .

وأكد المحافظ فى تصريحات له من موقع الإزالات أن الأبراج الجارى إزالتها تم بناؤها بدون ترخيص ودون اتباع المواصفات الفنية فى أعمال البناء وصدر بشأنها أكثر من 30 قرار إزالة.

وأشار انه سيتم محو الأبراج بالكامل وإزالتها حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة .

مؤكداً أنه لإنجاز عمليات الإزالة والبدء فى إزالة عقارات أخرى تم الدفع بمعدات أضافية الى جانب الاستعانة بمعدات " الجاك هامر " ورفعه أعلى الأبراج لإزالتها حتى سطح الأرض .

وأشار أن المحافظة مستمرة فى محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومهما بلغ حجم المخالفه سيتم إزالتها.

وناشد راشد مواطنى المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية فى المبانى المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم مشيرا إلى أن تلك المبانى تنشأ بدون أن تتبع شروط السلامة الإنشائية مما يعرض سكانها للخطر.

وطالب المحافظ المواطنين بالاستعلام عن العقار المراد شراء وحدة سكنية به من الوحدة المحلية المختصة قبل الشراء ومعرفة مدى وجود مخالفة بناء أو صدور قرار إزالة لأدوار مخالفة حرصًا على أموالهم.

وقال طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق إن أعمال الإزالة تمت تحت غطاء أمنى بمشاركة الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق مشيراً إلى أنه تم رصد عدد من العقارات المخالفة بنطاق الحى وسيتم إزالتها تباعاً.