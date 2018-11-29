شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فنية لتطوير الجامعة العمالية واختيار جابر نصار منسقا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا مشتركا مع مجلس ادارة المؤسسة الثقافية العمالية برئاسة النائب جبالى المراغى تم فيه استعراض الاوضاع التى تشهدها الجامعة العمالية حاليا وحضر الاجتماع رئيس الجامعة العمالية والامين العام للجامعة والمدير العام للمؤسسة الثقافية العمالية، وممثلين عن وزارات التعليم العالى والصناعة والتجارة والثقافة.

وأكد المشاركون أهمية اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية لتطوير فروع الجامعة العمالية وفقا للوائح المنظمة التى اقرها المجلس الاعلى للجامعة.

وأشار المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس ادارة الجامعة العمالية الى أنه استقبل لجنة من خبراء التعليم الفنى على المستوى القومى والعالمى.

وأعرب الخبراء على استعدادهم لتقديم المشورة الفنية لتطوير الجامعة التى وصفوها بالتميز فى نظام التعليم الفنى لكونها تضم 11 فرعا ولا مثيل لها فى الجامعات الاخرى من حيث التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وانتشار فروعها بالمحافظات مما يعطيها التميز فى مجال التعليم الفنى.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة جبالى المراغى بصفته رئيسا لمجلس ادارة الجامعة لوضع الدراسات الخاصة بتطوير المناهج والمعامل والورش تضم ممثلى وزارات التعليم العالى والصناعة والتجارة والقوى العاملة والثقافة الاعضاء فى مجلس ادارة المؤسسة الثقافية العمالية وعدد من القيادات النقابية ومسئولى الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية الحاليين وتم اختيار الدكتور جابر نصار الرئيس السابق لجامعة القاهرة كمنسق لمشروع التطوير داخل اللجنة الفنية التى ستعرض تقريرها على لجنة الخبراء اوائل شهر ديسمبر القادم.