شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يسلم شهادات دورة تدريبية حول إجراءات النزاهة والشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة النقل دورة تدريبية بعنوان " نشر إجراءات النزاهة والشفافية وسبل مكافحة الفساد لمدة 5 أيام لـ 24 متدربا من هيئتى ( الموانئ البرية والجافة ، النقل النهرى ). وسلم وزير النقل شهادات الحصول على الدورة للمتدريبن، فى إطار خطة وزارة النقل لاستمرار نشر الوعى وثقافة النزاهة والشفافية وكيفية مكافحة الفساد وسبل التصدى لها. جدير بالذكر أن هذه الدورة تناولت كيفية إدارة الأزمات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 .

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