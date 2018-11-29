شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: طرق الأبواب لجذب المواطنين إلى مبادرة القضاء على فيروس سي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إن استعدادات للمرحلة الثانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية بدأ الإعداد لها منذ ما يقرب من شهر تقريبا، موضحة أن هناك حملة طرق أبواب لحث المواطنين على المشاركة في الحملة.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحملة فرصة للمواطنين للإطمئنان علي صحتهم والأمراض غير السارية لديهم ، موضحة أن فيروس سي انتشر مع انتشار البلهارسيا.