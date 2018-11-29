شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور نبيل عبد الجابر، أستاذ اللحوم بكلية الطب البيطرى، جامعة القاهرة، عضو اللجنة العلمية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن لحم الحمار من اللحوم السهل التعرف عليها، حتى إذا تم فرمها والتعامل معها بدرجات حرارة مرتفعة.

وأوضح عبد الجابر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه إذا كانت طازجة فإن لونها يظهر بنيا غامقا مائلا للزرقة، وبه درجة من اللمعان، والدهون الخاصة به لا تتجمد وتظل زيتية حتى بعد دخولها الثلاجة، وفى حال طبخها يظهر منها بقع زينيته منفصلة، كما أنها ذات مذاق "مسكر" بشكل كبير، لزيادة الجليكوجين فى لحوم الفصيلة الخيلية عموما.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد بيومى، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين الفرعية بالقليوبية، إنه يمكن التعرف على لحم الحمار أيضا من خلال الرائحة، ففى حال الاقتراب منها على الفور يشعر الشخص أنه يقف فى الأسطبل، بالإضافة إلى أن عظم الحمار مميز عن لحم البقر، لذا فأنه فى الأغلب يتم بيع لحم الحمار دون عظام، وذات لون أحمر غامق وتعطى الإحساس بأن الدم مخزن بداخلها.

وأضاف: أما بعد الطهى تظل رائحة الأسطبل ظاهرة، وتظهر على الشوربة كتل دهنية بشكل كبير، وعند التناول يجدها الشخص "مسكرة".