شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تناشد أصحاب المعاشات اصطحاب الرقم القومى لتحديث البيانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، المواطنين أصحاب المعاشات باصطحاب بطاقة الرقم القومى عند صرف المعاش، لتحديث بياناتهم، وضمان إتمام عملية الصرف، حيث تقوم الهيئة بتحديث بيانات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف والمستفيدين .
يأتى ذلك فى الوقت الذى تحرص فيه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على تذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات عن صرف المعاش.
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