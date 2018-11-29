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14 محطة فى قضية اغتيال النائب العام بعد إقرار إعدام 9 متهمين.. تعرف عليها

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شكرا لقرائتكم خبر عن 14 محطة فى قضية اغتيال النائب العام بعد إقرار إعدام 9 متهمين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 41 شهرا على واقعة اغتيال نائب عام مصر الشهيد هشام بركات، سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى القضية، بعد الحكم بإقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما.

 

المحطة الأولى.. تحقيقات النيابة العامة
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بعد اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات فى 29 يونيه 2015، استغرقت النيابة العامة 10 أشهر تقريبا للتحقيق فى الواقعة قبل إحالتها لمحكمة الاستئناف.

 

المحطة الثانية.. تحديد أولى الجلسات
 

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فى 17 مايو 2016 حددت محكمة استئناف القاهرة 17 يونيو 2016 لنظر أولى محاكمة المتهمين والبالغ عددهم 67 متهما، أمام الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد.

 

المحطة الثالثة.. سماع الشهود
 

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استمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات والبالغ عددهم 100 شاهد، على مدار أكثر من 10 جلسات.

المحطة الـ4.. مرافعة النيابة
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فى 1 أبريل 2017، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وخلال المرافعة طالب ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.

المحطة الـ5.. قوائم الإرهاب

 

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فى 27 مايو 2017 أصدرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة والقاضى بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين.

 

المحطة الـ6.. مرافعة الدفاع
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على مدار أكثر من 6 جلسات استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، ودفع فريق الدفاع بانتفاء التهم والتمسوا البراءة.

 

المحطة الـ7.. إحالة للمفتى
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فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2017،، فررت المحكمة إحالة 30 متهما لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

 

المحطة الـ8.. الإعدام شنقا
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فى 22 يوليو 2017، المحكمة تعدم 28 متهما، وتقضى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد لباقى المتهمين.

 

المحطة الـ9.. الطعن
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قبل مرور المدة القانونية على الحكم تقدم فريق الدفاع عن المتهمين بمذكرة للطعن على الحكم بعد موافقة المتهمين.

 

المحطة الـ10. الطعن على حكم الإدراج
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أكد عماد مبارك المحامى أن محكمة النقض حددت 19 أبريل 2018، لنظر طعن المتهمين على قرار إدراجهم عل قوائم الإرهاب.

المحطة الـ 11.. الحيثيات
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فى 12 أغسطس 2017 أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حيثيات إعدام المتهمين.

المحكمة الـ12.. الطعن على حكم الإعدام 590f03934c.jpg
 

محكمة النقض حددت جلسة 27 مايو 2018 لنظر طعن المتهمين على حكم إعدامهم.

 

المحطة الـ13.. حجز الطعن
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فى 10 سبتمبر حجزت محكمة النقض طعن المتهمين لجلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم.

المحكمة الـ14.. تأييد الإعدام
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فى 25 نوفمبر قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام لـ 9 متهمين وإلغاء حكم الإعدام لـ 6 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما آخرين وبقاء الأحكام كما هى لـ 24 متهما من أصل 50 متهما طعنوا على الحكم.

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 محطة فى قضية اغتيال النائب العام بعد إقرار إعدام 9 متهمين.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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