أخبار مصر | رئيس الوزراء: أكثر المصابين بفيرس "سي" أعمارهم من ٢٠ إلى ٣٠ عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: أكثر المصابين بفيرس "سي" أعمارهم من ٢٠ إلى ٣٠ عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف مبادرة "100 مليون صحة"، هو القضاء على فيروس "سي"، مشيرًا إلى أن الدولة مصرة على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على الفيروس، وإلى أنها الأولى بهذا الحجم على مستوى العالم.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه خلال فحص المواطنين، تبين أن أكثر المصابين أعمارهم صغيرة في العشرينات والثلاثينات مناشد جميع المواطنين التوجه لأقرب مستشفى أو عيادة للكشف على الفيروس، مؤكدا أن الحكومة حريصة على التوسع في هذا البرنامج.

ولفت إلى أنه سيتم فحص طلاب المدارس والجامعات للكشف على هذا الفيروس.

وتابع أن الحكومة تركز على بناء الإنسان المصري من خلال تطوير التعليم والصحة.

وأورد أنه من الطبيعي أن أي مشروع جديد، يكون بنسبة قليلة حتى يصل إلى أعلى مستوى في التطوير، وهذا هو هدفنا، ونوهًا بأن مشروع تطوير التعليم، تحدٍ كبير أمام الحكومة وأننا مستمرون في تطبيقه.