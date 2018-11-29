أخبار مصر | تعرف على القطع المنقولة من بدروم المتحف المصري لعرضها بـ"الحضارة" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على القطع المنقولة من بدروم المتحف المصري لعرضها بـ"الحضارة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "محروس" أن القطع عبارة عن مجموعة من أندر الصلايات المختلفة الأشكال والأحجام والمصنوعة من حجر الإردواز، وعدد من الأبواب الوهمية المصنوعة من الحجر الجيري والمنقوشة بنقوش تمثل المتوفى جالسًا أمام مائدة القرابين، والتى كانت عنصراً معمارية هاماً في بناء المقابر المصرية في تلك العصور القديمة، إضافة إلى عدد من الأواني والموائد الحجرية من المرمر وحجر الإردواز والجرانيت والبازلت وغيرها من الأحجار.
كما تضم المجموعة أيضًا عدد من التوابيت المصنوعة من الفخار والتى ما يزال يحتفظ أحدها بالدفنة الأصلية والتى كانت تأخذ هيئة القرفصاء، وهو الوضع المميز للدفن في تلك الفترة المبكرة من حضارة مصر، ومجموعات من الحلى وأدوات الزينة المصنوعة من العقيق والفيانس والزجاج.
يذكر أن القطع هي عبارة عن مجموعة من اللقى الأثرية تم اكتشافها فى الفترة بين عامي 1941 و1954، نتيجة لأعمال حفائر منطقة عزبة الوالدة بحلوان، والتي جرت برئاسة برئاسة عالم الآثار المصري الدكتور زكي سعد، حيث تحمل المجموعة اسمه.
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