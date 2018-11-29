كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي" يطالب المواطنين بالتوقيع على أوراق تقنين أراضي الدولة من دون قلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذل في ورشة عمل المحافظين، التي تدور حول تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية، كما سيتم استعراض بعض التجارب التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الماضية فيما يخص استرداد الأراضي.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | "شعراوي" يطالب المواطنين بالتوقيع على أوراق تقنين أراضي الدولة من دون قلق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .