أخبار مصر | "شعراوي" يطالب المواطنين بالتوقيع على أوراق تقنين أراضي الدولة من دون قلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي" يطالب المواطنين بالتوقيع على أوراق تقنين أراضي الدولة من دون قلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التوقيع على جميع الأوراق المعروضة أمامهم بخصوص استرداد أملاك وأراضي الدولة، من دون قلق، مشددًا على عدم الاستماع إلى الشائعات التي تحاول عرقلة إنهائهم تلك الإجراءات، أو تسهيل بعض إجراءات التقنين.

وجاء ذل في ورشة عمل المحافظين، التي تدور حول تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية، كما سيتم استعراض بعض التجارب التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الماضية فيما يخص استرداد الأراضي.

