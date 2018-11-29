أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يطالب بسرعة تشكيل لجان خاصة بشؤون الكنائس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يطالب بسرعة تشكيل لجان خاصة بشؤون الكنائس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الخاصة بشؤون الكنائس في أقرب وقت؛ حيث ستكون كل لجنة برئاسة المحافظ في محافظته.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظين، اليوم، بشأن استرداد أراضي وأملاك الدولة.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظين، اليوم، بشأن استرداد أراضي وأملاك الدولة.
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