أخبار مصر | نقل 800 قطعة أثرية لمتحف الحضارة استعدادا لافتتاح ثلاث قاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل 800 قطعة أثرية لمتحف الحضارة استعدادا لافتتاح ثلاث قاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محروس سعيد المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إن المتحف استقبل اليوم 800 قطعة أثرية من مجموعة الدكتور زكي سعد والتي كانت موجوده بالمتحف المصري بالتحرير، وتعتبر هذه القطع هي المجموعة الأخيرة من أصل 6559 قطعة أثرية كان قد تم نقلها إلى المتحف على فترات سابقة.

وأوضح "محروس" أن أعمال نقل هذه القطع يأتي في إطار خطة عمل الوزارة للإعداد والتجهيز لافتتاح ثلاث قاعات عرض جديدة بالمتحف، حيث سيتم دمج هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي لهذه القاعات.

وأضاف المهندس سعيد أن تلك القطع هي من اكتشافات حفائر منطقة عزبة الوالدة بحلوان، برئاسة عالم الآثار المصري الدكتور زكي سعد، وكان قد تم إيداعها في مخازن بدروم المتحف المصري بالتحرير منذ اكتشافها فى الفترة بين عامي 1941 و 1954.

تضم المجموعة عدد نادر من القطع الأثرية التى ترجع إلى عصور مصرية قديمة مختلفة، ولكن أغلبها يرجع تاريخه إلى عصر الأسرتين الأولى 3100 ق. م، وحتى 2780 ق. م، والتي تحكي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واليومية والدينية والجنائزية في مصر.