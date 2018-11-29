أخبار مصر | "شعراوي": "فيه محافظات بتزود الإجراءات على المواطنين في تقنين الأراضي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": "فيه محافظات بتزود الإجراءات على المواطنين في تقنين الأراضي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعطي أهمية كبرى لتقنين أراضي الدولة المتعدي عليها، ولكن أداء المحافظين متباين في هذا الملف.

وأوضح أن هناك محافظات تتحرك ببطء في هذا الملف ولَم تصل إلى المستهدف منها، متابعًا؛"في محافظات بتزود الإجراءات على المواطنين ودي حاجات مش موجودة في القانون، والنَّاس بتحس إن الدولة بطيئة وده بيخلي المدة اللي بتاخدها الإجرءات طويلة.

