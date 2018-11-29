أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: السيسي سيجتمع بالمحافظين بشكل منفرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: السيسي سيجتمع بالمحافظين بشكل منفرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيجتمع بالمحافظين بشكل منفرد للتعرف على الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بكل محافظة. وأكد وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببحث وحصر جميع المشروعات المتعثرة في المحافظات.

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