مصر | "رفض الشذوذ معه فقتله".. أمن الجيزة يكشف كواليس قتل طفل على يد عاطل بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رفض الشذوذ معه فقتله".. أمن الجيزة يكشف كواليس قتل طفل على يد عاطل بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل قتل طفل على يد عاطل بعد فشله في التعدي عليه جنسيًا، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة.

وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا بالعثور على جثة "محمد.ش.ع.أ"، 12 سنة، سائق توك توك، بدائرة القسم مسجى على وجهه مقيد اليدين بقطعة قماش ملفوفة حول رقبته وبنطلونه متدلي حتى الرقبة والعثور على التوك توك قيادته على بعد حوالى 300 متر داخل أراضي زراعية وتبين عدم وجود هاتفه المحمول ومفتاح التوك توك.

وبإجراء التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وجمع المعلومات، توصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "هاني.ك.ح.ع"، 37 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان، حيث شوهد بصحبة المجني عليه في وقت معاصر لارتكاب الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حيث قرر أنه يوم الحادث استوقف المجني عليه بطريق بدعوة نقل خضراوات من مكان العثور عليه ولدى وصولهما للمكان حاول التعدى عليه جنسيًا إلا أن المجني عليه قاومه وفر هاربًا فلاحقه المتهم وقام بتقييد يديه بقطعة قماش فهدده المجني عليه بإخبار أهليته ولخشية افتضاح أمره قام بلف قطعة قماش حول رقبة حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول، وفر هاربًا، وبإرشادة أمكن ضبط الهاتف، وتم اتخاذ الإجراءات حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

