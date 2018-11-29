مصر | ضبط أكبر مروج للمخدرات في إمبابة وبحوزته 10 فرش حشيش وسلاحين ناريين

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وأمكن ضبطه بمسكنة وبحوزتة بندقية خرطوش، 12 طلقات من ذات العيار، طبنجة معدلة عيام 9 مم، 10 فرش من جوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها حوالي كيلو ونصف، هاتف محمول، 1250 جنيها.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها، وتم تقنين الإجراءات حياله بإخطار مدير أمن الجيزة.
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