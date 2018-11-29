مصر | معاينة النيابة لجثتي رضيعين بمدينه نصر: أحدهما في حالة تعفن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاينة النيابة لجثتي رضيعين بمدينه نصر: أحدهما في حالة تعفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة بسرعة إجراء التحريات، في العثور جثتي رضيعين داخل صندوق قمامة. وكلفت النيابة بالاستعلام عن وجود كاميرات رصدت الواقعة لتفريغها. وانتقل فريق من النيابة لمناظرة جثث الأطفال وتبين أن أحدهما في حالة تعفن كاملة. وقررت النيابة تشريج جثث الأطفال وسحب عينة «DNA» لمضاهاتها في حالة العثور على المتهمين بإلقائهم في الزبالة. وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود بلاغ لمباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالعثور على جثتي طفلين بأحد صناديق القمامة وبالانتقال والفحص عثر على جثتي طفلين داخل أكياس بلاستيكية، وملفوف عليهم الحبل السري، ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرية، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة للوقوف على ملابسات الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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