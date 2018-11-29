مصر | المؤبد لعاطل وربة منزل تخصصا في سرقة المارة بالإكراه

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المؤبد لعاطل وربة منزل تخصصا في سرقة المارة بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "أحمد أيمن"، عاطل بقتل المجني عليه "إسلام سليمان" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيت النية على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض " مطواة " وما أن ظفر به حتى قام بتسديد عدة طعنات استقرت بصدره قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة قيام المتهم بسرقة المنقولات " هاتف خلوي " المملوك للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض " مطواه "، وقيام المتهمة "زينب صلاح"، ربة منزل بإخفاء المنقولات المسروقة والمتحصلة من الجريمة.

وكشفت تحريات "محمد حمدي" رئيس مباحث شرطة المرج قيام المتهم الأول بعقد العزم على سرقة المارة بالإكراه وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض " مطواه " وحاول تهديد المجني عليه حال سيره بالطريق العام باستخدام السلاح الأبيض لكي يتمكن من سرقته إلا أن المجني عليه قام بمقاومته فقام المتهم بتسديد له عدة طعنات باستخدام المطواة استقرت في صدره قاصدا قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته متمكنا بسرقة هاتفه الخلوي ثم قام بإهدائه للمتهمة الثانية وهي على علم من أنه متحصل من جريمة سرقة.