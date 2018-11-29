مصر | عليهم ديون 12 مليون جنيه.. القبض على 10 هاربين من أحكام قضائية بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عليهم ديون 12 مليون جنيه.. القبض على 10 هاربين من أحكام قضائية بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 10 هاربين من أحكام قضائية، وغرامات بلغت قيمتها 12 مليون جنيه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الطالبية، من ضبط عدد من المحكوم عليهم والصادر بحقهم أحكام غرامات بلغت حوالي إحدى عشر مليون وثمانمائة واثنان وتسعون ألف جنية وهم كل من "محمد.ا.ع"، 37 سنة، صاحب محل، بدائرة القسم الكطلوب للتنفيذ عليه في 18 حكم غرامة مبانٍ قدرت قيمتها أربعة مليون وتسعمائة ألف جنية، "عربي.ع.ش.ح"، 40 سنة، دائرة القسم المطلوب للتنفيذ عليه في 23 حكم غرامة ( مبانٍ، سرقة تيار ) قدرت قيمتها ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنية، و"سعيد.ع.ع"، 62 سنة، بدائرة القسم المطلوب للتنفيذ عليه في 5 أحكام غرامة (مبانٍ) قدرت قيمتها اثنين مليون ومائة واثنين وتسعمائة جنيه.

وكما تم ضبط "محمد.ع.ش.ح"، مقاول بدائرة القسم المطلوب للتنفيذ عليه في 9 أحكام غرامة (سرقة تيار ) قدرت قيمتها تسعمائة ألف جنيه، "حسام.س.ع"، 47 سنة، دائرة القسم المطلوب للتنفيذ عليه في 19 حكم غرامة (سرقة تيار ) قدرت قيمتها مائة وسبعون ألف جنيه، "صلاح.ع.ش.ح"، 47 سنة، دائرة القسم المطلوب للتنفيذ عليه في 15 حكم غرامة (سرقة تيار ) قدرت قيمتها مائة وثلاثون ألف جنيه، و"عبدالناصر.ع.ح"، 40 سنة، دائرة القسم المطلوب للتنفيذ عليه في 10 أحكام غرامة (سرقة تيار ) قدرت قيمتها مائة ألف جنيه.

وبمواجهتهم أقروا بالأحكام الصادرة ضدهم، تم تقنين الإجراءات حيالهم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

