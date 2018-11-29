شكرا لقرائتكم خبر عن «البيطريين» تدين الاعتداء على أحد أعضائها: رفض ذبح عجل مصاب بـ«السل» فطعنه الجزار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، تكرار حوادث الاعتداء على البيطريين العاملين بالمجازر، من قبل الجزارين، وكان آخرها ما شهده مجزر دمنهور من الاعتداء على الدكتور سالم شعبان سالم، أثناء تادية عمله، لرفضه ذبح أو ختم عجل مصاب بالسل، من قبل أحد الجزارين.

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة، إن الدكتور سالم تعرض لمحاولة شروع في القتل، لرفضه ذبح حيوان مصاب بالسل، مشيرا إلى أنه خلال تواجده في المجزر، فوجئ باعتداء الجزار عليه، وإصابته بجرح استلزم عمل 20 غرزة، لافتا إلى أنه تم إنقاذ الطبيب بصعوبة من قبل العاملين بالمجزر وتهريبه، وتم عمل محضر ضد الجزار، لافتا إلى أن الجزار اعتبر الأمر مسألة «ثأر» مع الطبيب، خاصة أنه سبق له تحرير محضر ضد شقيق الجزار والذي يعمل بنفس المهنة، لذبحه أنثى بتلو، الأمر الذي ترتب عليه تلقي الطبيب عدة تهديدات من الجزار.

وطالب الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، بحماية أعضاء النقابة العاملين بالمجازر، لأنهم يحمون صحة المواطنين، من خلال منع تناول لحوم غير سليمة، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور الشرطة البيطرية بالمجازر، لمنع تكرار تلك الأعمال التي تهدد سلامة وصحة المواطنين، وحياة الأطباء البيطريين أثناء تأدية عملهم، لافتا إلى أن النقابة كلفت المستشار القانوني، بمتابعة سير القضية.

وأكد «نقيب البيطريين» على دعم النقابة العامة للمصاب، توجه الدكتور شرف الدين فيصل، عضو مجلس النقابة، للطبيب المعتدى عليه، بتكليف من النقابة العامة، لمساندة الزميل.

وأشار «العامري» رفعنا عدة مذكرات لتأمين الأطباء البيطريين في المجازر من أجل سلامتهم، وحماية وسلامة المواطنين لتوفير غذاء صحي آمن، وتعبنا كثيرا ما بين حالات قتل لحالات ضرب مباشر بالسكين، وإحداث إصابات خطيرة بالأطباء البيطريين، دون جدوى، وتلك الحادثة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة.

وحذر «العامري» من استمرار تلك الاعتداءات، مؤكدا أنه ليس كل الأطباء البيطريين، سيكونوا قادرين على العمل تحت تهديد السلاح «السكين»، وإصدار قراره الطبي بعد الكشف على الذبائح بسهولة، مما يساعد على تمرير الأمراض للمواطنين.

وأكد «نقيب البيطريين» لسنا عاجزين عن تأمين البيطريين، في المجازر، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل قاطع لتلك المشكلة.