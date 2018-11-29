شكرا لقرائتكم خبر عن «المنيا» ضمن أفضل 100 جامعة عربية في تصنيف «QS» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة جاءت بالتصنيف العالمي للجامعات لعام 2019 من ضمن أفضل 100 جامعة عربية بتصنيف «QS» لتحتل المركز 81، و12 محليًا من ضمن 60 جامعة مصرية حكومية وخاصة، وبالمركز1001 عالميًا وفقًا لتصنيف التايمز البريطاني الذي تدخل جامعة المنيا لأول مرة به في تاريخها هذا العام.

كما حصلت بتصنيف الــ«Subject» على المركز 601 في المجال الطبي، و801 في العلوم الطبيعية عالميًا، ووفقاً لتصنيف سيماجو حصلت على التصنيف رقم 19عربيًا و13 محليًا، وجاءت الجامعة في المركز 670 على مستوى العالم في البحث العلمي.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة بحضور اللواء الدكتور خالد سعيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، والسيد العقيد خالد حسانين، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، والدكتور محمد جلال حسنن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبوبكر محي الدين نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وأمين عام الجامعة، ورئيس اتحاد طلاب جامعة المنيا.

وأكد عبدالنبي أن الجامعة تتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية وأجهزة الدولة لتعظيم دورها في المسؤولية المجتمعية والبيئة المحيطة بها بمحافظة المنيا، من خلال مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب ليكون لهم دورهم البارز والفعال خارج أسوارها، وإشعار المواطنين بدور الجامعة تجاههم وبالمجتمع مما يكون له عظيم الأثر في المؤشرات والتصنيفات الدولية والمحلية لترتيب الجامعة بين الجامعات المصرية والعالمية.