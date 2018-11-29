شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين ربة منزل وحماتها يقودها للانتحار بـ«الحبة القاتلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الحبة القاتلة»، اسمٌ يطلق على قرص حفظ الغلة، الذي كان سبيلاً لكي تُنهي ربة منزل حياتها، إذ تناولت السم بسبب خلافات مع حماتها.

تّلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ من مستشفى شبين الكوم بوصول «د.ح.ع»، 18 عاما ربة منزل، ومقيمة قرية الكمايشة بمركز تلا، ومصابة نتيجة تناول قرص حفظ القمح تم احتجازها بالعناية المركزة.

وبسؤال والدها أكد أن نجلته متزوجة ونشبت خلافات مع والدة زوجها «حماتها»، وحضرت إلى منزله لتتجنب الخلافات وفوجئ في اليوم التالي بنجلته فاقدة الوعي ورائحة قرص الغلة في فمها، وتم تحرير محضر بالواقعة.