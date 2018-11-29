شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض»: دعم كامل من القضاء المصري للقضاء السعودى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بدار القضاء العالى، الخميس، الوفد القضائي السعودي رفيع المستوى برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن محمد النشوان، رئيس محكمة الاستئناف، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى السعودي سابقًا والوفد المرافق له، حيث تبادل الجانبان وسائل التعاون القضائي بين البلدين ووضع كافة إمكانات محكمة النقض والقضاء المصري في خدمة تطوير النظام القضائي السعودي بما يتفق وتطورات القوانين المصرية والدولية لتحقيق العدالة الناجزة.

وصرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، أن الطرفان استعرضا تاريخ العلاقات المصرية السعودية وتبادل الجانبان درع الجهتين، وذلك في إطار زيارة الوفد السعودي، لجمهورية مصر العربية، للإطلاع على كافة النظم القضائية المصرية وخاصة محكمة النقض ونيابة النقض بها ومكتبها الفني. حضر اللقاء قيادات محكمة النقض من مساعدي رئيس المحكمة، وتستمر الزيارة لمحكمة النقض لمدة أربعة أيام.