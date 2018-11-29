شكرا لقرائتكم خبر عن سرّ القبض على عصابة «زلطة».. تروّج الاستروكس في موقف أتوبيسات الخصوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة الخصوص مطاردة بين قوة أمنية وتشكيل «زلطة» للاتجار فى الفودو والاستروكس، وأسفرت المطاردة عن ضبط المتهمين وتبين أنهم 4 عاطلين تخصصوا فى ترويج المخدرات في موقف أتوبيس الخصوص، وتم التحفظ على المخدرات وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

أمر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، ثم قامت قوة أمنية بالتمركز في موقف الأتوبيس، مسرح عمليات العصابة، وأثناء قيام 4 أفراد من العصابة بترويج المخدرات، أسرعت القوة بالامساك بهم، إلا أنهم فرّوا هاربين، ونجحت القوات فى مطاردتهم وضبطهم.

وبعد مطاردة طويلة، قبضت القوات الأمنية على المتهمين، وهم «ح س أ» وشهرته «زلطة»، 20 سنة، و «م ف س» ، 18 سنة، عاطل، و«أ ى س»، 27 سنة، و«ض ح ص»، وشهرته «المعاجيني»، 22 سنة، وبحوزتهم 500جرام فودو و200 جرام استروكس ومبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.