شكرا لقرائتكم خبر عن فلاح يطعن نفسه ليتهم نجل شقيقته بسبب خلافات الميراث في البحيرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فلاح بالبحيرة بطعن نفسه بسكين وإحداث إصابة بالبطن ليقوم باتهام نجل شقيقته بسبب خلافات الميراث بينهما.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير بإبلاغ الأهالى بقيام أحد الأشخاص بإصابة نفسه داخل منزله، وتبين من الإنتقال وجود المدعو «م .غ» 58 سنة، فلاح، داخل منزله مصاب بجرح نافذ مع استقرار سكين بالبطن، وتم نقله إلى المستشفى العام، وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالأسكندرية للعلاج.

اتهم المصاب «م .ق» نجل شقيقته بالتعدى عليه بسكين وإحداث إصابته بسبب خلافات الميراث، وقررت زوجة المصاب وشقيقه بعدم صحة الإتهام وقيام المصاب بإصابة نفسه واتهامه لنجل شقيقته بسبب خلافات الميراث، وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة أقوال الشاهدين وتحرر محضرًا بالواقعة.