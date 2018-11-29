شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق والكباري» ترفع درجة الاستعداد في 14منطقة لمواجهة السيول والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء المهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، رفع درجات الاستعداد القصوى خاصة المناطق التي من المتوقع أن تتعرض للسيول خلال موسم سيول 2018 حسب تقرير الأرصاد‪ .

وقال «ترك» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن جميع الشركات التي تعمل في مشروعات الطرق ب14 منطقة تقوم فورا لمواجهة أي آثار للأمطار الغزيرة أو السيول التي تنجرف من الجبال وتؤثر على الطرق، وأكد أن الهيئة استطاعت أن تقلل تأثيرها إلى درجة كبيرة جدا بسبب معالجة تبعات آثار الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد في السنوات الماضيه .

وأضاف أن الهدف هو الحد من الآثار التدميرية للسيول على الطرق، وذلك من خلال تطهير مخرات السيول والتأكد من خلوها من أية معترضات تعيق تدفق مياه السيول أو تتسبب في تجميعها.

وأشار «ترك»، أن الإنذار المبكر للسيول من الجهات المتخصصة في التنبؤات الجوية سواء كانت الأرصاد أو الاستشعار عن بعد وأيضاً وزارة الري يعد من المراحل الهامة لتقليل الآثار الناجمة عن السيول.

وكلف «ترك» روؤساء المناطق التابعة للهيئة وعددها ١٤منطقة بتشكيل ١٧ مجموعة موزعة على مستوى الجمهورية باتخاذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها لحماية شبكة الطرق المتوقع اعتراضها لمسارات السيول، والتأكد من جاهزية وتطهير وصيانة جميع مخرات السيول، وصيانة الأجزاء المتهالكة من آثار سيول العام الماضي، وإعداد غرف عمليات لمواجهة أي أحداث طارئة، وكذلك التأهب لتوفير أعداد مضاعفة من سيارات الكسح والمعدات اللازمة لرفع أي تجمعات للمياه وفتح الطرق التي تتسبب السيول في غلقها وأيضا تدعيم الحملات بالعمالة الكافية على مدار الساعات الأربع والعشرين يوميًا.‪

وأضاف أن الطرق التابعة للهيئة مصممة بميول هندسية بحيث لا تقوم بتجميع المياه عليها ويتم تصريفها تلقائياً على جانبي الطريق، كما تقوم فرق من الهيئة بمعالجة الأماكن المنخفضة بالطرق التي تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور لمواجهة أي أمطار أو سيول خاصة في محافظات الصعيد، وسيناء، والبحر الأحمر، لافتًا إلى أنه تتم متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، خاصة في ظل عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتفادي الآثار والخسائر التي تنجم عنها.