شكرا لقرائتكم خبر عن غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية، حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء تكون غزيرة أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 22 والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 والصغرى 13 درجة ، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 27 والصغرى 15 درجة