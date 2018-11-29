فيديو.. كيف تحصل على الخدمات بوزارة الداخلية إلكترونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المقدم وليد سعيد، رئيس قسم النظم بقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، إن الجريمة الإلكترونية زادت معدلاتها بشكل ملحوظ، ومن ثم نعمل على توعية المواطنين من سلبيات استخدام وسائل الاتصالات.
وأوضح رئيس قسم النظم بقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في تصريحات لـ"الخليج 365" على هامش مشاركته بجناح وزارة الداخلية بالمعرض الدولي للاتصالات، أنه تم تطوير موقع وزارة الداخلية، والمواقع الخدمية ليتمكن المواطن من الحصول على الخدمات عبر الانترنت بطريقة سهلة وسريعة، عن طريق الدخول على المواقع وتسجيل احتياجاته والتواصل مع القطاعات الخدمية بسهولة ويسر، وتوصيل الأوراق الثبوتية لمنزله.
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