شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يضبط مستريحا جديدا جمع 5 ملايين جنيه من ضحاياه فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة في ضبط شخص لنصبه على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على قرابة 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها.

وتلقت الإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغاً من موظف بإحدى شركات البترول و6 آخرين، بتضررهم من "رجب.م" محاسب بشركة ملابس جاهزة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس لاستيلائه منهم على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى مجال توريد وتجارة الماشية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بذلك أو رد تلك المبالغ .

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بعدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.