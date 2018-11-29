شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لـ"المحافظين": "فين فلوس تقنين أراضى الدولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنينة للمحافظين، قائلا: "معاكم كل الصلاحيات فى تقنين الأراضى، فى إطار المعايير التى وضعتها اللجنة العليا لتقنين وضع اليد"، متابعا "فين فلوس تقنين أراضى الدولة؟".

جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية التى تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين وذلك لمدة يوم واحد، والموضوع الرئيسى للورشة تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وكافة المحافظين وعدد من مسئولى لجنة استرداد الأراضى وممثلى بعض الوزارات المعنية.

وتهدف الورشة إلى مراجعة تكليفات الرئيس وتوجيهات رئيس الوزراء والتى تتابعها الوزارة بصورة يومية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وخاصة الملفات العاجلة بالمحافظات ومتابعة المشروعات الجارية لسرعة تنفيذها فى المواعيد والتوقيات المحددة.