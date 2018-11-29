شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه المحافظين بإعداد تقرير عن المبالغ المحصلة من تقنين الأراضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الهدف من تقنين أراضى الدولة هو الحصول على حق الدولة وهو ما لم يحدث بالصورة المطلوبة حتى الآن، مطالبا بمعرفة المعوقات التى تقف أمام المحافظين لحلها فورا.
وطالب مدبولى، خلال لقاء المحافظين بوزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، بإعداد تقرير من كل محافظة بالمبالغ المالية التى تم تحصيلها من تقنين أراضى الدولة، مضيفا أن التقنين يعتبر أحد مصادر زيادة الموارد المالية للمحافظات.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجتمع بالمحافظين منفردين لمناقشة آليات تعظيم الموارد المالية وموقف المشروعات المتعثرة.
وأشار إلى أنه طلب من كل محافظ حصر المشروعات فى كل محافظة، مشيرا إلى أن هناك اهتمام رئاسى بحصر المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول لها وإعادة تشغيلها.
وقال إن الرئيس يتابع أسبوعيا موقف استرداد أراضى الدولة مع اللجنة المشرفة على ذلك برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.
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