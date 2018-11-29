شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب شكاوى المرأة: 500 محامى متطوع لتقديم الدعم القانونى للشاكيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة هو حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظات الجمهورية ، حيث يختص المكتب باستقبال شكاوى المرأة فى حالة التعرض لأي نوع من أنواع التمييز ضدها في الحياة العامة او الخاصة.

وصرحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس أن مكتب الشكاوى يقدم العديد من الخدمات للمرأة المصرية على رأسها تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية مجانا ، وتقديم المساعدة المجانية في حالة التقاضى ، وإحالة الشكاوى إلى جهات الاختصاص ومتابعتها ، وإحالة الشكاوى التي تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية ، فضلا عن إعداد التقارير والدراسات حول المشكلات التي تواجه المرأة المصرية ، كما يختص المكتب بتقديم الدعم النفسي والقانوني للمعنفات ورفعها للجهات المختصة والتوصية بحلول لها وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني ، وعقد بروتوكولات تعاون مع وزارات الداخليه و التضامن الإجتماعي فى الموضوعات ذات الاختصاص المشترك.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس يتكون من 45 محامي و أخصائي إجتماعي و نفسي في 27 فرع على مستوي الجمهورية ، ولدي المكتب شبكة مكونة من 500 محامي متطوع على مستوي الجمهورية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أنه يمكن تقديم الشكوى بطرق مختلفة منها المقابلة الشخصية بالمكتب المركزي بالقاهرة أو فروع المكتب بالمحافظات ، وخطاب بريدي على العنوان التالي: قطعة 11 شارع عبد الرزاق السنهوري متفرع من مكرم عبيد بجوار حديقة الطفل – مدينة نصر ، او من خلال الاتصال هاتفيا على الخط المختصر المجانى لمكتب شكاوى المرأة لتقديم المشورة القانونية: 15115 .

وأوضحت رئيسة المجلس أن المكتب يتعاون بشكل مباشر مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التي تتبع قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية والتي تضم ضابطات شرطة متميزات ومن بينهن متخصصات في مجال الطب النفسي للتعامل مع المجني عليهن، وقد خصصت الوزارة الأرقام التالية لتلقي البلاغات في سرية تامة، ( 01126977222 – 01126977333 – 01126977444 ) ، كما يتعاون المكتب مع قطاع حقوق المرأة والطفل بوزارة العدل لتنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة بالتنسيق مع وزارات الداخلية – الصحة – التضامن الاجتماعى.

جدير بالذكر أن عدد الشكاوى التى استقبلها المكتب خلال عام 2018 وحتى تاريخه بلغت 7025 شكوى وطلب، ومثلت الشكاوى الواردة إشكاليات الأحوال الشخصيه 35% من إجمالي عدد الشكاوي الوارة و إشكاليات الضمان الإجتماعي حوالى 20% ، وقد تم التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن 19% من إجمالى عدد الشكاوى ، بالإضافة إلى شكاوى متداولة وجارى متابعة حلها.