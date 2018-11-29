مصر | تفاصيل العثور على جثة مقطوعة اليدين على قطبان السكة الحديد بالمحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل العثور على جثة مقطوعة اليدين على قطبان السكة الحديد بالمحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في واقعة أليمة أثارت دهشة الجميع بمنطقة الرجبي التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك بعد عثور الأهالي على جثة مجهول ملقاه على قضبان السكة الحديد، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة.

وتلقى مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص على قطبان السكة الحديد، وعلى الفور تم الدفع بعدد من رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للمكان أن الجثة مقطوعة اليدين، وجار تشكيل فريق جنائي من أجل كشف لغز الجريمة والتعرف على هوية المجني عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، كما تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة لحين التصريح بالدفن.