مصر | إحالة المتهمين بقتل حداد المرج إلى محكمة الجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة المتهمين بقتل حداد المرج إلى محكمة الجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة متهمان للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل حداد، بسبب خلافات عائلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة المرج، يفيد بمقتل حداد على يد صديقه بمنطقة عزبة النخل.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبيَّن أن السبب يرجع إلى وجود خلافات مادية بين المجني عليه "مصطفى.ج"، وبين صديق المتهم، وإتفق المتهم "محمد.ص" مع صديقه على أنه سوف يعيد له المبالغ المالية التى لدى المجني عليه.

وقام المتهم "محمد.ص" ومتهم آخر "محمد.ج" بالترصد للمجني عليه، وانتظره في إحدى مناطق المرج، وبمجرد رؤيته أسرع إليه وقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، في منطقة القدم، ما أدى إلى سقوطه غارقًا في دمائه.