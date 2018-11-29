مصر | وقف حكم الإعدام في قضية المهندس المصري بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقف حكم الإعدام في قضية المهندس المصري بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة العدل السعودية قبول الطعن المقدم بوقف حكم الإعـدام في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعــدام وإعادة فتح قضيته ومحاكمته من جديد، حيث قامت المحكمة العليا بإرجاع أوراقه لمحكمة الاستئناف، التي بدورها أعادته للمحكمة الجزائية لإعادة محاكمته من جديد

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد تواصلت مع النائب العام المصري ونقيب المهندسين وسفير الممكلة العربية السعودية في مصر للنظر في أمر القضية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها للسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الحميد ، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والنائب العام المصري المستشار نبيل صادق لجهودهم الكبيرة واهتمامهم بمتابعة قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية.

جدير بالذكر أن زوجة المواطن المصري المهندس علي عبد الوارث عبد القادر أبو القاسم، والمحكوم عليه بالإعدام داخل المملكة العربية السعودية، المتهم بإدخال وترويج المخدرات قد تواصلت مع الوزارة وناشدتها بالتدخل لإيجاد حل للقضية.