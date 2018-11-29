مصر | مباحث التموين تضبط 30 ألف مصاصة أطفال منتهية الصلاحية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث التموين تضبط 30 ألف مصاصة أطفال منتهية الصلاحية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ضبط 71 قضية تموينية تنوعت في ضبط 15 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، 10 إدارة منشأة بدون ترخيص، 20 عدم حمل شهادة صحية، 18 إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجاري مواد غذائية ( مصاصة ) غير صالح للاستهلاك الآدمي بعدد 30600 قطعة مصاصة، بإجمالي وزن 887،5 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

