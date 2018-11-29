مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في كرداسة دون إصابات

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تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق داخل شقة سكنية في منطقة كرداسة دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في كرداسة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.
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