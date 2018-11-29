مصر | الأمن العام يضبط 221 قطعة سلاح و290 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يضبط 221 قطعة سلاح و290 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام، 221 قطعة سلاح ناري، 290 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

وكما تم ضبط بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 71 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، و22 متهمًا لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه، تشكيلين عصابيين، ضما (4) متهمين ارتكبوا (4) حوادث متنوعة، و(389) دراجة نارية (بدون لوحات، وبدون تراخيص).

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.