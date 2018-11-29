مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمدينة نصر دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمدينة نصر دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في مدينة نصر، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

