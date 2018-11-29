مصر | رئيس "استئناف القاهرة" يتفقد قاعات محاكم الجنايات الجديدة بطره (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "استئناف القاهرة" يتفقد قاعات محاكم الجنايات الجديدة بطره (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، مجمع محاكم جنايات القاهرة بمنطقة طره على أحدث مواصفات قاعات المحاكم وذلك حتى يتم العمل بها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقام المستشار "شوكت" يرافقه المستشارين محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة ومحمد البشبيشي ومحمود عبد الفتاح عضوا المكتب الفني، ببدء الجولة التفقدية بالمرور على كافة القاعات وغرف المداولة وحجز المتهمين، ووجه باستكمال تكييف غرف الحبس وعزل المبنى عن معهد أمناء الشرطة بمدخل خاص يحمل اسم محكمة استئناف القاهرة ويسلم لمحكمة الاستئناف ليكون تحت إدارتها المباشرة وتزويد الموقع بمحول كهربائي يكفي للتكييف المركزي لقفص الاتهام وقاعات الجلسات وتوفير استراحة خاصة لأقارب المتهمين بجانب حجرة للمحامين مزودة بدورة مياه.

وشدد المستشار "شوكت"، على ضرورة الانتهاء الفوري من تلك الملاحظات حتى يتم بدأ العمل بتلك القاعات الجديدة بداية من شهر ديسمبر المقبل بهدف تحقيق العدالة الناجزة وحتى لا يضار متهم من طول فترة التقاضي.

ويتكون المبنى من 4 طوابق وبدروم تم إنشاؤه على مساحة حوالي 1000 متر عبارة وبه ثلاث قاعات جنايات تم تجهيزهم وفق أحدث الطرق بجانب غرف المداولة وأخرى لأعضاء النيابة العامة وقائد حرس المحكمة بالطابق الأرضي بجانب الحجز.