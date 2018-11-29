مصر | سقوط سائق هارب من 312 حكم قضائي داخل مخبأة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط سائق هارب من 312 حكم قضائي داخل مخبأة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط المحكوم عليه الهارب "محمد. ع. ع"- سائق، مقيم عزبة الرحمانيه بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، مطلوب ضبطه في 312 حكما.
وشملت الأحكام: حبس "64 جزئي- 49 مستأنف- 85 غرامات" في قضايا "مباني، إكمال بناء، تبديد، سرقة تيار، تبوير أرض"، بإجمالي عقوبات 65 سنة وقيمة الكفالات 380000 جنيه وقيمة الغرامات 980000 جنيه؛ وذلك أثناء اختبائه بعزبة محسن الكبرى بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
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