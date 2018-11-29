مصر | سقوط نصاب الجيزة بعد استيلائه على 5 ملايين جنيه من المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط نصاب الجيزة بعد استيلائه على 5 ملايين جنيه من المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على محاسب لاتهامه بالنصب والإحتيال على 7 أشخاص والإستيلاء منهم على قرابة 5 مليون جنيه بدعوى توظيفها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى العميد ضياء فاروق مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من موظف بإحدى شركات البترول و6 آخرين، بتضررهم من "رجب. م. أ"، 45 سنة، محاسب بشركة ملابس جاهزة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، لقيامه بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال توريد وتجارة الماشية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بذلك أو رد تلك المبالغ.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بعدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.