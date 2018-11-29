أخبار مصر | "فن المرافعة أمام المحاكم الوطنية والتحكيم الدولية".. محاضرة لـ"محامين القاهرة الجديدة‎"

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تنظم نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، غدًا الجمعة، ثاني محاضرات مبادرة إعداد الكوادر الشبابية للعمل القانوني. ويلقي المحاضرة، الدكتور معاذ عبد الله، ماجستير القانون الدولي، مسئول العلاقات الدولية بالأكاديمية العربية لفض المنازعات، تحت رعاية النقيب العام.

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