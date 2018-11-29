أخبار مصر | اليوم.. "محامين حلوان" تناقش تعديلات القانون بحضور عضوي مجلس نواب‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "محامين حلوان" تناقش تعديلات القانون بحضور عضوي مجلس نواب‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة محامين حلوان الفرعية، اليوم الخميس، ندوة لمناقشة تعديلات قانون المحاماة، وذلك في تمام الواحدة ظهراً بمقر النقابة الفرعية تحت إشراف أعضاء المجلس. ومن المقرر أن تناقش الندوة تعديلات قانون المحاماة، وستتلقى مقترحات الزملاء، وذلك لتقديمها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحضور جمال الشريف وعمرو الأشقر، المحاميين، عضوي مجلس النواب، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص النقابة، على أن يكون لمحامي حلوان دور في تعديلات قانون المحاماة.

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