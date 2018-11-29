أخبار مصر | تفعيل بصمة الحضور والانصراف بمعهد محاماة القاهرة الكبرى‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفعيل بصمة الحضور والانصراف بمعهد محاماة القاهرة الكبرى‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كمال مهنى، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الحريات، أن معهد المحاماة كان حلما نادى به الكثيرون، ولم ينفذ إلى في عهد النقيب العام سامح عاشور، مشيرًا إلى أن المعهد يمثل حلقة التقاء وتواصل بين شباب المحامين وأعضاء مجالس نقاباتهم الفرعية، ومجلس النقابة العامة، وأن فكرته، جاءت لبناء محام ناجح متميز، وأنها تتشابه مع فكرة معهد الدراسات القضائية التي يجتازها أعضاء النيابات في بداية تعيينهم.

وعن تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة، قال إنه خلال المحاضرة الأولى لمعهد شباب المحامين، على كل محام مشترك في الدورة تسجيل بصمته مع موظف النقابة التابع لها، ووفقاً لما هو ثابت في الكارنيه.

واستكمل أنه خلال فعاليات المحاضرة القادمة سيتواجد موظف عن كل فرعية لتسجيل البصمة لشباب المحامين.