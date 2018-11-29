أخبار مصر | "أخلاقيات مهنة المحاماة" المحاضرة الأولى بمعهد "القاهرة الكبرى‎"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخلاقيات مهنة المحاماة" المحاضرة الأولى بمعهد "القاهرة الكبرى‎" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لشباب المحامين، ألقاها الدكتور المأمون جبر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة الأزهر، متناولًا في الجزء الأول منها، أخلاقيات مهنة المحاماة، وما يجب أن يتحلى به المحامي من صفات نبيلة.

وفي الجزء الثاني من المحاضرة، تطرق المحاضر، إلى شرح مقدمات القرار الإداري، من جيث التعريف، والأثار والتبعات، وطرق الطعن عليه، متناولًا قضاء مجلس الدولة، باعتباره المختص بإلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها.

ووجه "جبر" رسالة لشباب المحامين، تضمنت ثوابت الالتزام، والاعتزاز بالمهنة.