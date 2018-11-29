شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «الوزراء» يلتقي قيادات جامعة الإسكندرية لتفعيل منظومة الشكاوى الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، برئاسة العميد أيمن جمال، مدير متابعة الجهات الحكومية والدعم الميداني، المهندس كرم خليفة، مدير متابعة الجهات والدعم الفني، والعميد أحمد فاضل، مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية، الخميس، جامعة الإسكندرية، وكان في استقبالهم الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، ونوابه.

وقال «الكردى» إن الزيارة تأتى في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لعام 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لعام 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمات المواطنين.

وأوضح رئيس الجامعة أن الوفد شارك في ورشة عمل عن تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة الإسكندرية والوحدات التابعة لها وكيفية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وكسب رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى أهمية فحص المعلومات والشكاوى والرد عليها في أقرب وقت لضمان حق كل المواطن، حيث ستتلقى الجامعة شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، تحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية لضمان سهولة استقبال وتسجيل الشكاوي وسرعة الفحص والاستجابة والمتابعة والحد من تكرار الشكاوى، ووجه الكردي بتنفيذ عدد من ورش العمل للتدريب على المنظومة وسبل التواصل معها ورفع الوعي بدورها في خدمة المواطن.

من جهته، أكد العميد أيمن جمال أن الغرض من الورش ليس ايصال الشكوى ولكن لاكتساب الخبرة في التعامل مع الشكاوي وتعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تلبية الاحتياجات وشكاوى المواطنين في صورة برامج حكومية قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن هناك عدة مصادر لتلقى الشكاوى منها الخط الساخن 16528، وأيضا موقع المنظومة على الإنترنت وكذلك تطبيق إيجابى عبر الهواتف المحمولة لرصد الشكاوى وحلها.